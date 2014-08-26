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26 августа 2014, 03:21

Госжилинспекция Подмосковья наложила почти 4 млн руб. штрафов за прошлую неделю

штрафы благоустройство жилье Подмосковье ремонт жилищный фонд управляющие компании Госжилинспекция мо

Фото: gzhi.mosreg.ru

Госжилинспекция Московской области за прошедшую неделю оштрафовала управляющие компании на общую сумму почти 4 миллиона рублей. В ходе проверок жилищного фонда Подмосковья было выявлено 444 нарушения жилищного законодательства. Для устранения нарушений было выдано 181 предписание, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным главы региональной Госжилинспекции Александра Когана, на прошлой неделе Госжилинспекция рассмотрела 151 ранее возбужденное административное дело по фактам нарушений. По 14 из них управляющим организациям вынесены устные замечания, а по остальным наложено 137 штрафов на общую сумму в 3 миллиона 954 тысячи рублей. Наибольшее количество административных дел было рассмотрено в отношении управляющих организаций из Ногинска, Солнечногорского района и Лобни.

Так, в Солнечногорском районе за нарушения жилищного законодательства было возбуждено и рассмотрено четыре административных дела в отношении управляющей компании "УК ССЭ", по одному - в отношении "УК ЖЭК" и "Водоканал Московской области".

Девять административных дел было рассмотрено в отношении управляющей компании "УК Прогресс" из Ногинска.

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