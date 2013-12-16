Тысячу человек оштрафовали за курение в общественных местах в Москве

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Почти тысяча человек оштрафованы за курение в общественных местах в Москве.

Как сообщает РАПСИ со ссылкой на инспектора по особым поручениям столичного главка МВД Алексея Щепетильникова, большая часть нарушителей уже оплатили штрафы, которые составляют от 500 до 1,5 тысяч рублей.

Напомним, с 15 ноября вступили в силу штрафные санкции за нарушение антитабачного законодательства. 1 июня этого года вступил в силу "антитабачный" закон, вводящий строгий запрет на курение в общественных местах. Дымить теперь нельзя на территории образовательных, культурных, спортивных, административных учреждений. Кроме того, курение запрещено на вокзалах и аэропортах, а также в 15-метровой зоне вокруг них. Дымить также нельзя на рабочих местах, в лифтах и подъездах.

Штрафы варьируются от 500 рублей до 3 тысяч . Денежное наказание за курение на детских площадках составит от 2 до 3 тысяч рублей. Усиливается также ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в процесс курения – от 1 до 2 тысяч рублей. Для родителей, дающих детям покурить, этот штраф возрастет до 2-3 тысяч рублей.