СМИ: ФНС просит признать супруга Алексы банкротом

Певица Алекса вновь сообщила подписчикам о разводе с супругом, фитнес-тренером Вячеславом Дайчевым. Вскоре после этого в Сети появилась информация о многомиллионных долгах мужчины, а затем ФНС вовсе попросила признать его банкротом. Что происходит в жизни бывшей возлюбленной рэпера Тимати, читайте в материале Москвы 24.

"Никто никого не бросал"

Певица Алекса (настоящее имя – Александра Чвикова) в конце октября сообщила в своих соцсетях о разводе с мужем, фитнес-тренером Вячеславом Дайчевым.

"Пришло время вам рассказать. Не стану писать много слов. Мы больше не вместе. Очень много всего доброго и хорошего было прожито вместе, благодарю за это! Благодарю за нашу прекрасную дочь", – написала Алекса.

Исполнительница отметила, что отныне каждый двигается своей дорогой. При этом сам Дайчев оказался якобы не в курсе того, что Алекса планирует с ним развестись. Об этом он рассказал изданию Super.ru.

"Я даже не знаю, честно говоря. Вы лучше у нее спросите, она же написала. Я правда не в курсе", – заявил Дайчев в разговоре с Super.

Алекса певица Первое и самое важное: никто никого не бросал. У нас была своя история любви, благодаря которой появилась наша любимая доченька Адриана. Это решение далось нам обоим непросто, но мы приняли его вместе и остались в прекрасных отношениях.

На фоне новостей о разводе в СМИ появилась информация о крупных долгах Дайчева. Издание "Стархит" сообщило о том, что в отношении фитнес-тренера действует порядка 150 исполнительных производств, которые включают постановления о возврате долгов, неоплаченные налоги и сборы, а также штрафы за нарушение правил дорожного движения. К слову, за один день Дайчев собрал аж 14 штрафов за превышение скорости. Кроме того, мужчина участвует в судах в качестве ответчика по делам о "взыскании неосновательного обогащения" и "взыскании сумм по договору займа". Общая сумма долгов, по данным СМИ, превышает 4 миллиона рублей.

Кроме того, журналисты напомнили об историях, когда клиенты Дайчева массово жаловались на обман: якобы он анонсировал "курсы за рубль", но в итоге за них списывалась тысяча. А бизнесмен Умар Джабраилов и вовсе публично обвинил мужа Алексы в хищении 1,5 миллиона рублей.

Вдобавок в СМИ появилась информация, что налоговая просит признать Дайчева банкротом: Вячеслав якобы задолжал государству 1,6 миллиона рублей налогов.

Фальстарт

В марте этого года певица уже выкладывала аналогичный пост о расставании с мужем после года в браке.

"Не стану говорить много слов… В нашей жизни было много светлых и добрых моментов. Благодарю за дочь, о ней я мечтала всю свою осознанную жизнь! А уже дальше каждый идет по своему осознанному пути. С моей стороны никаких комментариев не будет", – заявила тогда Чвикова.

Однако вскоре пост исчез со страницы знаменитости, а она написала, что ее взломали и в браке у нее все хорошо, "иначе и быть не могло". Тогда подписчики выдвинули две версии. Согласно первой, Алекса таким образом привлекала внимание и "прогревала" аудиторию. По другой версии, Чвикова не выдержала критики, ведь под постом про развод активизировались хейтеры и напомнили ей про "закон бумеранга": ради нее Дайчев ушел от бывшей возлюбленной, танцовщицы Александры Сивковой, которая в тот момент была беременна их общим ребенком.

К слову, некоторые подписчики скептически отнеслись и к свежему посту про развод и припомнили мартовский "фальстарт".

"Где я уже это слышала", "опять?", "дубль два", "дежавю какое-то", "пора бы уже придумать что-то новое", "а потом скажет, что опять взломали", "этот же текст почти. Это же фото. Что опять случилось?" – написали комментаторы.

Чвикова и Дайчев обнародовали свои отношения в 2020-м. В апреле 2021 года у них родилась дочь Адриана, а в 2024-м пара официально связала себя узами брака.