Двести московских школ получат гранты на ИТ-проекты

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Двести московских школ, успешно использующих информационные технологии в учебном процессе, получат гранты на реализацию собственных ИТ-проектов, сообщает пресс-служба департамента информационных технологий.

Учебные заведения стали победителями второго этапа проекта "Школа новых технологий". Всего в конкурсе приняли участие 435 образовательных организаций столицы, в том числе колледжи и учреждения дополнительного образования.

Полный список победителей можно посмотреть здесь.

Лауреаты конкурса смогут первыми опробовать информационные решения, которые внедряются городом, и принять участие в партнерской программе проекта "Школа новых технологий", в рамках которой для школьников проводятся экскурсии в ведущие технологические компании.

По словам главы департамента информационных технологий Артема Ермолаева, несмотря на большое число победителей, к каждой школе будет выработан индивидуальных подход в зависимости от ее потребностей. Школы не ограничены только рамками своего проекта, они могут развивать и другие направления информатизации.

Проект "Школа новых технологий" состоит из серии конкурсов, образовательных активностей и мероприятий по технологической модернизации школ. Цель проекта - сделать школу современным центром инноваций, позволяющей учащимся реализовывать свои замыслы и раскрывать таланты.

Первый конкурс для школ состоялся в 2013 году. Тогда из более 400 образовательных учреждений победителями стали 20 московских школ.

Второй этап проекта стартовал апреле 2014 года. В состав жюри вошли победители первого этапа проекта, представители родительского сообщества и ИТ-компаний - партнеров проекта. Эксперты оценивали уровень технологического развития учебных заведений. Анализировался интернет-трафик школ, учителя прошли тестирование на уровень владения информационными технологиями. Обязательным условием участия было внедрение системы электронных дневников и готовность софинансировать проект за счет школы. Каждое учебное заведение могло выбрать приоритетное направление ИТ-развития - создание безопасной среды, управление образовательным процессом, дистанционное обучение и так далее. Последним этапом отсева стала защита проектов, для которой каждая школа подготовила видеопрезентацию.