Сценарист и кинорежиссер Павел Лунгин отмечает 65-летие

Павел Лунгин. Фото: ИТАР-ТАСС

В субботу, 12 июля, 65-летний юбилей отмечает сценарист, кинорежиссер, продюсер, лауреат Каннского фестиваля Павел Лунгин.

Павел Лунгин родился в Москве в семье сценариста Семена Лунгина и филолога Лилианны Лунгиной. Окончил отделение структурной и прикладной лингвистики МГУ, а затем – режиссерское отделение Высших курсов сценаристов и режиссеров.

В кино дебютировал в качестве сценариста фильма "Все дело в брате" (1976 год). После написал сценарии к фильмам "Конец императора тайги", "Непобедимый", "Все наоборот", "Попутчик", "Христиане", "Восточный роман".

Дебют в качестве режиссера у Лунгина состоялся, когда ему было 40 лет. В 1990 году вышла мелодраматическая картина "Такси-блюз" с Петром Мамоновым в главной роли. За работу над фильмом Лунгин получил приз в номинации "за лучшую режиссуру" на Каннском кинофестивале.

Однако известность Лунгину принесла картина "Остров", главного героя в которой также сыграл Петр Мамонов. Лента затрагивает насущные для каждого человека темы: религию, грех, преступление.

Павел Лунгин известен также по сериалу "Дело о "Мертвых душах" (2005) и автобиографическим фильмом о Рохманинове "Ветка сирени" (2007).

В 2008 году вышел сборник сценариев Павла Лунгина.