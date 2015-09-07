Спорт за неделю: выборы президента РФС и старт Евробаскета

Фото: ТАСС/Станислав Васильев

Первый матч сборной России под руководством Слуцкого и выборы президента РФС, старт Евробаскета и анонс предстоящих событий - в еженедельной рубрике m24.ru.

Удачный дебют Слуцкого

В субботу наставник столичного ЦСКА Леонид Слуцкий дебютировал в качестве главного тренера сборной России. Примечательно, что национальная команда впервые с 2006 года выступила под руководством русского тренера. Последним российским специалистом, работавшим до Слуцкого с национальной сборной, был Александр Бородюк, покинувший свой пост летом 2006 года.

Футболисты не стали портить первый матч новому наставнику, а заодно и болельщикам, и одержали важную победу над сборной Швеции в матче отборочного турнира к Евро-2016. Поединок прошел при преимуществе российской национальной команды. Россияне могли открыть счет уже в дебюте встречи, однако удар Романа Широкова парировал голкипер.

Тем не менее, перед самым перерывом счет в поединке все-таки был открыт. Широков получил мяч на правом краю штрафной и отдал мяч под удар Смольникову. Однако перед последним встал защитник шведов, и полузащитник сборной предпочел откатить мяч на абсолютно забытого всеми Дзюбу. Тому оставалось только не промахнуться по пустым воротам.

Российская сборная по футболу одержала победу над шведами

Как оказалось, этот мяч стал единственным. Во втором тайме шведы имели массу ярких возможностей сравнять счет, но либо не попадали в створ ворот, либо прекрасно играл Игорь Акинфеев.

Таким образом, сборная России фактически обеспечила себе третье место в отборочной группе. Подопечные Слуцкого набирают 11 очков и занимают третью строчку. Первое место теперь уже практически точно достанется сборной Австрии, а шведы опережают россиян на один балл. Соответственно россиянам нужно выигрывать все оставшиеся матчи и ждать осечки со стороны шведов для того, чтобы выйти в финальную часть Евро без стыковых матчей.

Выборы без выбора

В среду, 2 сентября, Российский футбольный союз получил нового начальника. Им стал министр спорта Виталий Мутко. Голосование по кандидатуре Мутко было открытым. Все 393 делегата проголосовали "за". Первый вице-президент РФС Никита Симонян вручил министру удостоверение президента РФС с полномочиями на 1 год.

Составить конкуренцию министру спорта мог вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, но он решил отказаться от участия в выборах.

Стоит отметить, что Мутко уже возглавлял РФС в период с 2005 по 2009 год.

"Вечер": Виталий Мутко возглавил Российский футбольный союз

Полномочия предыдущего президента РФС Николая Толстых были прекращены досрочно. Такое решение было принято на конференции РФС 31 мая. Чтобы сохранить свой пост, ему не хватило порядка 10 голосов. За его отставку было отдано 235 голосов, против – 196, воздержались – 22.

Почему у этого голосования не было альтернатив и что это означает для российского футбола - мнение спортивного обозревателя m24.ru Василия Макагонова.

Россия неудачно стартует на Евробаскете

В субботу стартовал очередной чемпионат Европы по баскетболу, который в этот раз проходит в Германии, Франции, Хорватии и Латвии. Такой "разброс" стран связан с тем, что изначально турнир должен был пройти в Украине, однако из-за политической ситуации Евробаскет было принято решение перенести.

Важность турнира состоит в том, что итоговое распределение мест на Евро имеет значение в борьбе за путевки на Олимпиаду. Финалисты чемпионата Европы напрямую попадают на Игры в Рио-де-Жанейро. Команды, занявшие места с третьего по седьмое, будут участвовать в трех дополнительных квалификационных турнирах. Победитель каждого из них получит пропуск на ОИ.

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Российская сборная под руководством Евгения Пашутина провалила старт турнира. В первом матче группового этапа Россия потерпела поражение от команды Израиля - 73:76. Первую половину встречи россияне уверенно выиграли с преимуществом "+10", однако израильтяне в третьей десятиминутке выровняли положение, а затем смогли вырвать победу.

В следующем поединке наши соотечественники также проиграли, на сей раз польской сборной - 79:82. Таким образом, даже выйдя из группы в плей-офф, россияне, скорее всего, не смогут избежать в 1/8 финала встречи с кем-то из грандов - например, с Испанией или Сербией, что оставляет довольно призрачные шансы для команды Пашутина продолжить борьбу за олимпийские путевки.

Что посмотреть на этой неделе

Продолжает набирать обороты регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Столичный "Спартак", который проиграл последние пять матчей, сыграет на этой неделе два поединка. Подопечных Германа Титова ждет далекий вояж - выездные встречи с "Адмиралом" из Владивостока и "Амуром" из Хабаровска.

Московские армейцы, возглавляющие Западную конференцию, 9 сентября примут на своем льду "Салават Юлаев", 11 сентября магнитогорский "Металлург" и 13 сентября "Автомобилист". Что касается еще одного столичного клуба - "Динамо", то "бело-голубые" во вторник сыграют с "Медвешчаком", а в четверг - со "Слованом".

8 сентября сборная России проведет очередной матч отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2016 года. В этот раз соперником команды Леонида Слуцкого станет сборная Лихтенштейна.

Сразу после поединков сборных возобновятся национальные чемпионаты, в том числе российская премьер-лига. Центральным матчем 8-го тура станет противостояние московского ЦСКА и петербургского "Зенита". Поединок пройдет на подмосковном стадионе "Арена Химки" 12 сентября.