24 ноября 2014, 12:30

Транспорт

Рейс из Абу-Даби в Москву задержали на восемь часов из-за тумана

Фото: M24.ru

Рейс EY065 авиакомпании Etihad Airways из Абу-Даби в Москву задерживается более чем на восемь часов. Лайнер не может взлететь из-за тумана, сообщает "Интерфакс".

Пассажиры попали на борт через полтора часа после заявленного времени посадки. С тех пор люди находятся в самолете, сообщил один из пассажиров рейса.

Когда туман рассеялся, авиалайнер не взлетел, а сотрудники аэропорта сообщили о смене экипажа.

"Пассажиры находятся в самолете около восьми часов, экипаж так и не заменили, в кабине пилотов никого нет", - рассказал собеседник "Интерфакса". Он добавил, что пассажиров обеспечили питанием, но о времени вылета пока ничего не сообщали.

Сетевое издание Emirates 24/7 отмечает, что в аэропорту Абу-Даби сегодня задержали из-за тумана 44 утренних рейса авиакомпании Etihad Airways.

Отметим, что пассажиру обязаны предоставить горячее питание в том случае, если рейс задерживается более чем на 4 часа. Блюда должны выдавать каждые 6-8 часов в зависимости от времени суток.

Размещение в гостинице полагается тем путешественникам, чей рейс задержан на срок более 6 часов в ночное время или более 8 часов в дневное. А в случае длительной задержки рейса пассажиру обязаны заплатить неустойку.

