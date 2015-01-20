В музее Бахрушина планируют открыть музейно-театральный центр

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В 2015 году Министерство культуры России планирует создать в Театральном музее имени Бахрушина музейно-театральный центр. Кроме того, до конца года откроется каретный сарай - флигель главного дома здания, сообщается на сайте Министерства.

Напомним, ремонт и реставрация проводятся в музее с 2012 года. Государство выделило на восстановление здания более 52 миллионов рублей. Работы продолжатся до 2018 года, объем финансирования на период с 2015 по 2018 годы составит 422 миллиона рублей.

Напомним, в 2014 году Театральному музею имени Бахрушина исполнилось 120 лет.