В музее Бахрушина планируют открыть музейно-театральный центр

Фото: ТАСС/Станислав Красильников
В 2015 году Министерство культуры России планирует создать в Театральном музее имени Бахрушина музейно-театральный центр. Кроме того, до конца года откроется каретный сарай - флигель главного дома здания, сообщается на сайте Министерства.
Напомним, ремонт и реставрация проводятся в музее с 2012 года. Государство выделило на восстановление здания более 52 миллионов рублей. Работы продолжатся до 2018 года, объем финансирования на период с 2015 по 2018 годы составит 422 миллиона рублей.
Напомним, в 2014 году Театральному музею имени Бахрушина исполнилось 120 лет.
Для пополнения фондов Бахрушин предпринимал поездки по России и Европе. Кроме того, многие актеры передавали в дар музею ценные экспонаты: фотографии, автографы, костюмы.
В 1913 году музей был передан в ведение Академии наук. В 1917 году его включили в число государственных учреждений, а еще через год Алексея Бахрушина назначили пожизненным директором музея.
Сегодня в фондах музея собрано более 1,5 миллионов экспонатов: эскизы костюмов и декораций, фотографии, портреты, сценические костюмы известных актеров, программы и афиши спектаклей, редкие издания по театральному искусству.