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Культурное наследие

20 января 2015, 22:18

В музее Бахрушина планируют открыть музейно-театральный центр

реставрация проекты культурное наследие театральный музей имени Бахрушина

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

В 2015 году Министерство культуры России планирует создать в Театральном музее имени Бахрушина музейно-театральный центр. Кроме того, до конца года откроется каретный сарай - флигель главного дома здания, сообщается на сайте Министерства.

Напомним, ремонт и реставрация проводятся в музее с 2012 года. Государство выделило на восстановление здания более 52 миллионов рублей. Работы продолжатся до 2018 года, объем финансирования на период с 2015 по 2018 годы составит 422 миллиона рублей.

Напомним, в 2014 году Театральному музею имени Бахрушина исполнилось 120 лет.

Государственный центральный Театральный музей был основан русским купцом и меценатом Алексеем Бахрушиным в 1894 году. Позже музей разместился в усадьбе купца в Замоскворечье.

Для пополнения фондов Бахрушин предпринимал поездки по России и Европе. Кроме того, многие актеры передавали в дар музею ценные экспонаты: фотографии, автографы, костюмы.

В 1913 году музей был передан в ведение Академии наук. В 1917 году его включили в число государственных учреждений, а еще через год Алексея Бахрушина назначили пожизненным директором музея.

Сегодня в фондах музея собрано более 1,5 миллионов экспонатов: эскизы костюмов и декораций, фотографии, портреты, сценические костюмы известных актеров, программы и афиши спектаклей, редкие издания по театральному искусству.

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