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Вода

13 августа 2012, 18:02

В Чеховском районе Подмосковья к зиме готовы на 82%

ремонтные работы отопительный сезон вода

ИТАР-ТАСС

Жилищно-коммунальное хозяйство Чеховского района Московской области готово к отопительному сезону на 82%, сообщают в пресс-службе администрации района.

Профилактический ремонт проведен в 20 котельных и 15 тепловых пунктах. Также произведены гидравлические испытания тепловых узлов и сетей в более чем 400 многоквартирных домах. Все работы выполняются по графику.

К 25 августа МП "ЖКХ Чеховского района" планирует доложить о 100% подготовке к зиме.


Ранее сообщалось, что работы по подготовке к отопительному сезону в Подмосковье завершатся к 15 сентября. На эти цели из регионального бюджета планировалось выделить около 14 млрд рублей.

Кроме того, губернатор Московской области Сергей Шойгу предложил снизить соответствующие затраты, установив в жилых домах индивидуальные источники теплоснабжения.

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