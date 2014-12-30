Малую и Большую спортивные арены "Динамо" объединят под одной крышей

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После реконструкции территория спортивного комплекса "Динамо" будет покрыта единой крышей, под которой будут большая и малая спортивные арены, развлекательный комплекс и парковка, сообщает пресс-служба Стройкомплекса.

Центральный стадион "Динамо" объединит под одной крышей малую и большую спортивные арены, музей "Динамо", досугово-развлекательный комплекс и подземную парковку на 733 машино-места. Большая арена рассчитана более чем на 26 тысяч человек. Малая арена вместимостью от 11,5 до 14 тысяч человек может использоваться в качестве хоккейной, баскетбольной или концертной площадки. Крыша стадиона будет выполнена из специальных светопрозрачных материалов. .

Напомним, на территории "Динамо" реконструируют центральный стадион, а также построят академию спорта, городской квартал и спортивный парк.

Каким будет обновленный стадион "Динамо"

Сейчас на стадионе работает около 400 человек. Строители уже усилили фундаменты западной трибуны, являющейся памятником архитектуры. Сейчас кладут фундамент и устанавливают конструкции подземной части будущего стадиона, строительство которой займет два с половиной года.

При реконструкции особое внимание уделят сохранению и восстановлению исторических элементов стадиона и реставрации здания Западной трибуны, являющейся памятником архитектуры. Так, на стадион вернут барельефы скульптора Меркурова, ранее украшавшие портики Северной и Южной трибун.

Открытие стадиона, которое состоится в 2017 году, планируется приурочить ко дню рождения легендарного вратаря столичной команды и сборной СССР Льва Яшина - 22 октября. Кроме того, сам футбольный стадион получит имя знаменитого спортсмена.



