Самой успешной спортсменкой России названа гимнастка Евгения Канаева

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Гимнастка Евгения Канаева возглавила рейтинг самых успешных спортсменок России. В тройку лидеров также вошли гимнастка Алия Мустафина и теннисистка Мария Шарапова. Спортсменок оценивали не только по наличию спортивных достижений и титулов, но и по личным качествам, а также по способности привлечь людей к активному образу жизни.

Напомним, 22 февраля, накануне дня Защитника Отечества, самым успешным российским спортсменом был назван хоккеист Евгений Малкин. В первой тройке рейтинга также оказались олимпийские чемпионы Лондона: дзюдоист Арсен Галстян и прыгун в воду Илья Захаров. Стоит отметить, что они набрали равное количество баллов.

Рейтинг подготовлен агентством "Р-Спорт" при поддержке сетевого издания m24.ru, компании "Медиалогия", журнала PROСПОРТ, "Авторадио", телеканала "Москва 24" и газеты "Московские Новости" на основе опроса экспертов и партнеров.