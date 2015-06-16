Форма поиска по сайту

16 июня 2015, 21:34

Экология

У звезды фильма "Человек-слон" диагностировали рак

Фото: M24.ru/Михаил Сипко

Известный британский актер Джон Херт заявил о том, что болен раком. У 75-летнего актера диагностирован рак поджелудочной железы в ранней стадии, сообщает Reuters.

Херт подчеркнул, что болезнь излечима и выразил уверенность в победе над заболеванием.

Херт известен прежде всего за роли в фильмах "Человек-слон" и "Полуночный экспресс". Кроме того, он сыграл главную роль в картине "Чужой".

Актер несколько раз выдвигался на премию "Оскар", но так ее и не получил.

Отметим, что накануне вечером в столице от онкологического заболевания скончалась певица Жанна Фриске. Она два года боролась с глиобластомой – злокачественной опухолью мозга.

По статистике, наиболее часто у людей встречается рак легких.

рак Джон Херт Человек-слон жизнь в мире

