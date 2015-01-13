Столичные психологи помогут москвичам вернуться к рабочим будням

"Утро": Психологи помогут москвичам вернуться к рабочим будням

Московская служба психологической помощи населению поможет москвичам адаптироваться к рабочим будням после продолжительных новогодних праздников. Об этом M24.ru рассказал руководитель департамента социальной защиты населения Владимир Петросян, чье ведомство курирует работу службы. По словам Петросяна, если у горожан есть такой запрос, то они могут обратиться в психологическую службу и получить персональную помощь специалиста. Психологи советуют делать во время рабочего дня 15-минутные перерывы на свежем воздухе, составить подробный план работ на первую рабочую неделю и ложиться спать пораньше.

“В нашей службе есть индивидуальные консультации психологов, - говорит Петросян. - Пусть москвичи звонят и обращаются туда”.

Напомним, в Московской службе психологической помощи населению сейчас работает около 350 профессиональных психологов. Бесплатные консультации ведутся как лично, так и по телефону, и даже по скайпу. По номеру "горячей линии" консультацию у психолога можно получить круглосуточно. Как рассказала пресс-секретарь московской службы психологической помощи населению Марина Капралова, на личной консультации можно обсудить многие волнующие проблемы, в том числе и трудности адаптации после долгих праздников на работе: “Психолог подскажет, как войти в привычный ритм работы, не переутомляться, сосредоточиться на главном, сконцентрироваться, не переносить рабочие трудности в семью”.

Также в службе психологической помощи проходят групповые тренинги, которые могут помочь справиться с непривычным стрессом на работе. Они проходят в окружных отделениях службы, так что далеко ехать не придется. Например, в Восточном округе по этой теме проводится тренинг “Антистрессовая защита” и “Уверенность на 100%”, на северо-востоке - “Управление временем”, на северо-западе - “Стрессоустойчивость” и “Школа конкурентоспособной женщины”. Занятия проходят по мере набора группы, обычно один раз в неделю в дневное время или специально по вечерам, чтобы москвичи могли посещать их после работы.

Главный нарколог Минздрава РФ, директор Московского научно-практического центра наркологии Евгений Брюн рассказал, что люди ежегодно должны после новогодних праздников прилагать усилие, чтобы включиться в трудовую деятельность: “Как говорится, первый день сотрудники проводят, "не приходя в сознание", а потом начинается нормальная работа. Главное, не концентрироваться трудностях, и все будет хорошо”. Брюн отметил, что включение в работу после долгих каникул чем-то напоминает зарядку, сначала небольшие медленные движение, а потом темп увеличивается. “Все, у кого на каникулах были проблемы с алкоголем, они все уже у врачей, - отметил нарколог. - А если человек нормально вышел на работу в понедельник, то у него никаких проблем с алкоголем нет”.

Бизнес-психолог Людмила Болдырева напомнила, что в этом году россияне отдыхали 11 дней. "За это время они успели переключиться на другую волну, забыть рабочие проблемы, и тонус пропал. - рассказала она. - С этой проблемой сталкивается каждый, работать лень всем, но просто в разной степени. Хотя фрилансерам по сравнению с офисными сотрудниками проще входить в рабочий ритм, так как они сами формируют свой график”.

Болдырева советует распланировать график работы на первую неделю, расписать по дням, что необходимо сделать, так как четкий план действий хорошо помогает бороться со стрессом. “По возможности, не нужно сразу браться за самые важные и сложные задачи, - отметила психолог. - После праздников внимание еще не пришло в привычный тонус, поэтому велика вероятность совершить какую-нибудь мелкую, но досадную ошибку. Также мы отвыкли работать по восемь часов подряд. Чтобы избежать переутомления надо делать 15-минутные перерывы в работе. Причем проводить эти перерывы лучше не за компьютером в соцсетях, а на свежем воздухе или хотя бы за чашкой чая и разговорами с коллегами”.

Болдырева добавила, что за каникулы у многих сбился график сна: “Некоторые привыкли на выходных ложиться ближе к трем часам ночи, а вставать к обеду. Это тоже мешает включению в работу, особенно, когда в офисе надо быть к 8-9 утра". В этом случае психолог советует приезжать с работы и ложиться пораньше, даже если вечером организм отвык засыпать.

Анастасия Мальцева