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Москва 24

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Происшествия

04 июля 2014, 08:53

Пьяный водитель разбил четыре автомобиля на юге столицы

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"Утро": Пьяный водитель разбил четыре автомобиля в ЮАО

Пьяный водитель устроил ДТП с участием пяти автомобилей на юге Москвы. В результате аварии четыре припаркованных машины получили серьезные механические повреждения, сообщает телеканал "Москва 24".

Инцидент произошел минувшей ночью в районе 2.00 около дома 40 по Липецкой улице. Нетрезвый водитель, управляя Nissan, на полном ходу врезался в заднюю часть припаркованного у обочины Volkswagen.

Затем Nissan столкнулся еще с тремя припаркованными автомобилями. После этого машина снесла дорожный знак и остановилась.

Прибывшие на место аварии полицейские потребовали документы у виновника ДТП. Молодой человек признался, что он пьян и никаких документов при себе у него нет.

В ходе переговоров выяснилось, что нарушитель проживает на соседней улице, после чего он в сопровождении полицейских отправился за водительскими правами и паспортом.

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