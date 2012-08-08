Российский прыгун в воду Захаров стал золотым призером Олимпиады

ИТАР-ТАСС

Россиянин Илья Захаров стал победителем турнира по прыжкам в воду с трехметрового трамплина на Олимпийских играх в Лондоне, сообщает ИТАР-ТАСС.

Серебряная медаль досталась китайцу по имени Цинь Кай, а на третьем месте расположился ещё один представитель Поднебесной Хе Чонг.

Последний раз российским (тогда ещё советским) спортсменам удавалось выиграть золото в этом виде спорта 32 года назад на Олимпийских играх в Москве. С тех пор в этой дисциплине безраздельно лидировали китайские прыгуны. Они завоевали высшие награды на шести Олимпиадах подряд.