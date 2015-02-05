Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Культура

05 февраля 2015, 10:47

"Левиафан" Звягинцева вышел в прокат

прокат Андрей Звягинцев Левиафан кино

"Утро": Обзор премьер московских кинотеатров от 5 февраля

В четверг, 5 февраля, в российский прокат вышел фильм Андрея Звягинцева "Левиафан". Зрители увидят его в отредактированной версии - мат был заглушен. Картину в том числе покажут в сети городских кинотеатров "Москино".

В сеть "МосКино" входит восемь городских кинотеатров с льготными ценами. Самый известный кинотеатр сети – "Художественный" – правда, сейчас находится на реконструкции. Таким образом, "Левиафан" можно будет посмотреть в следующих кинотеатрах, принадлежащих городу:

  • "Звезда" на "Курской";
  • "Космос" возле метро "ВДНХ";
  • "Круговая кинопанорама" на ВДНХ;
  • "Сатурн" возле метро "Свиблово";
  • "Спутник" и "Факел" на "Авиамоторной".

Критики считают "Левиафана" главным событием в мире российского кино за последнее время. Так, Артемий Троицкий назвал его фильмом 2014 года.

"В области кино этот год запомнится выдающейся картиной Андрея Звягинцева "Левиафан". Как и альбом Гребенщикова, этот фильм касается нашей нынешней не совсем веселой жизни. Потрясающая игра актеров, очень убедительная режиссура и хорошая работа оператора. "Левиафан" - фильм, который со временем станет классикой отечественного (а может, и не только отечественного) кино", - сказал Троицкий.

Ссылки по теме

Картина получила "Золотой глобус" в номинации "Лучший иностранный фильм", также она номинирована на премию "Оскар". Как рассказал главный редактор киносайта Filmpro.ru Иван Кудрявцев, у "Левиафана" высокие шансы получить золотую статуэтку.

"Консолидированное мнение мировой кинокритики – то, что "Левиафан" – главный претендент. У России самые высокие шансы уехать с "Оскаром" впервые за 20 лет", - сказал Кудрявцев.

В российской блогосфере Звягинцева обвиняли в том, что он снял фильм специально для западных фестивалей, чтобы показать российские реалии в мрачном свете. Однако по мнению кинокритика Антона Долина, эти заявления необоснованы.

"Я сразу стал вспоминать, какие еще есть фильмы, где Россия выставлена в каком-то мрачном свете. Таких фильмов полно, но картин с международным успехом нет. А ведь Звягинцев имел колоссальный успех, начиная с его первой картины "Возвращение" в 2003 году", - сказал он.

Отметим, за несколько недель до выхода в прокат фильм попал в интернет, однако авторы "Левиафана" отказались от преследования людей, скачавших его с пиратских сайтов.

28 января в кинотеатре "Москва" прошел спецпоказ "Левиафана". На премьере присутствовали создатели фильма и члены киноклуба кинотеатра.

В мировой прокат фильм "Левиафан" вышел в мае 2014 года.

[html][/html]

Андрей Звягинцев

Кинорежиссер, актер и сценарист Андрей Звягинцев родился 6 февраля 1964 года в Новосибирске. Окончил актерский факультет новосибирского театрального училища. В 1990-м окончил актерский факультет ГИТИСа в Москве.

В 2003 году вышел фильм Звягинцева "Возвращение", который принес режиссеру популярность. Лента отмечена двумя премиями "Ника" и двумя "Золотыми львами" в номинациях "лучший фильм" и "лучший режиссерский дебют". В числе режиссерских работ Андрея Звягинцева - фильмы "Изгнание" (2007 год), короткометражка "Апокриф" (2008), "Тайна" (2011 год) и "Елена" (2011).

Сюжет: Кинопремьеры недели

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать