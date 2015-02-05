"Левиафан" Звягинцева вышел в прокат

В четверг, 5 февраля, в российский прокат вышел фильм Андрея Звягинцева "Левиафан". Зрители увидят его в отредактированной версии - мат был заглушен. Картину в том числе покажут в сети городских кинотеатров "Москино".
В сеть "МосКино" входит восемь городских кинотеатров с льготными ценами. Самый известный кинотеатр сети – "Художественный" – правда, сейчас находится на реконструкции. Таким образом, "Левиафан" можно будет посмотреть в следующих кинотеатрах, принадлежащих городу:
- "Звезда" на "Курской";
- "Космос" возле метро "ВДНХ";
- "Круговая кинопанорама" на ВДНХ;
- "Сатурн" возле метро "Свиблово";
- "Спутник" и "Факел" на "Авиамоторной".
Критики считают "Левиафана" главным событием в мире российского кино за последнее время. Так, Артемий Троицкий назвал его фильмом 2014 года.
"В области кино этот год запомнится выдающейся картиной Андрея Звягинцева "Левиафан". Как и альбом Гребенщикова, этот фильм касается нашей нынешней не совсем веселой жизни. Потрясающая игра актеров, очень убедительная режиссура и хорошая работа оператора. "Левиафан" - фильм, который со временем станет классикой отечественного (а может, и не только отечественного) кино", - сказал Троицкий.
Ссылки по теме
Картина получила "Золотой глобус" в номинации "Лучший иностранный фильм", также она номинирована на премию "Оскар". Как рассказал главный редактор киносайта Filmpro.ru Иван Кудрявцев, у "Левиафана" высокие шансы получить золотую статуэтку.
"Консолидированное мнение мировой кинокритики – то, что "Левиафан" – главный претендент. У России самые высокие шансы уехать с "Оскаром" впервые за 20 лет", - сказал Кудрявцев.
В российской блогосфере Звягинцева обвиняли в том, что он снял фильм специально для западных фестивалей, чтобы показать российские реалии в мрачном свете. Однако по мнению кинокритика Антона Долина, эти заявления необоснованы.
"Я сразу стал вспоминать, какие еще есть фильмы, где Россия выставлена в каком-то мрачном свете. Таких фильмов полно, но картин с международным успехом нет. А ведь Звягинцев имел колоссальный успех, начиная с его первой картины "Возвращение" в 2003 году", - сказал он.
Отметим, за несколько недель до выхода в прокат фильм попал в интернет, однако авторы "Левиафана" отказались от преследования людей, скачавших его с пиратских сайтов.
28 января в кинотеатре "Москва" прошел спецпоказ "Левиафана". На премьере присутствовали создатели фильма и члены киноклуба кинотеатра.
В мировой прокат фильм "Левиафан" вышел в мае 2014 года.
[html][/html]
В 2003 году вышел фильм Звягинцева "Возвращение", который принес режиссеру популярность. Лента отмечена двумя премиями "Ника" и двумя "Золотыми львами" в номинациях "лучший фильм" и "лучший режиссерский дебют". В числе режиссерских работ Андрея Звягинцева - фильмы "Изгнание" (2007 год), короткометражка "Апокриф" (2008), "Тайна" (2011 год) и "Елена" (2011).