"Левиафан" Звягинцева вышел в прокат

"Утро": Обзор премьер московских кинотеатров от 5 февраля

В четверг, 5 февраля, в российский прокат вышел фильм Андрея Звягинцева "Левиафан". Зрители увидят его в отредактированной версии - мат был заглушен. Картину в том числе покажут в сети городских кинотеатров "Москино".

В сеть "МосКино" входит восемь городских кинотеатров с льготными ценами. Самый известный кинотеатр сети – "Художественный" – правда, сейчас находится на реконструкции. Таким образом, "Левиафан" можно будет посмотреть в следующих кинотеатрах, принадлежащих городу:

"Звезда" на "Курской";

"Космос" возле метро "ВДНХ";

"Круговая кинопанорама" на ВДНХ;

"Сатурн" возле метро "Свиблово";

"Спутник" и "Факел" на "Авиамоторной".

Критики считают "Левиафана" главным событием в мире российского кино за последнее время. Так, Артемий Троицкий назвал его фильмом 2014 года

"В области кино этот год запомнится выдающейся картиной Андрея Звягинцева "Левиафан". Как и альбом Гребенщикова, этот фильм касается нашей нынешней не совсем веселой жизни. Потрясающая игра актеров, очень убедительная режиссура и хорошая работа оператора. "Левиафан" - фильм, который со временем станет классикой отечественного (а может, и не только отечественного) кино", - сказал Троицкий.

Картина получила "Золотой глобус" в номинации "Лучший иностранный фильм", также она номинирована на премию "Оскар". Как рассказал главный редактор киносайта Filmpro.ru Иван Кудрявцев, у "Левиафана" высокие шансы получить золотую статуэтку.

"Консолидированное мнение мировой кинокритики – то, что "Левиафан" – главный претендент. У России самые высокие шансы уехать с "Оскаром" впервые за 20 лет", - сказал Кудрявцев.

В российской блогосфере Звягинцева обвиняли в том, что он снял фильм специально для западных фестивалей, чтобы показать российские реалии в мрачном свете. Однако по мнению кинокритика Антона Долина, эти заявления необоснованы.

"Я сразу стал вспоминать, какие еще есть фильмы, где Россия выставлена в каком-то мрачном свете. Таких фильмов полно, но картин с международным успехом нет. А ведь Звягинцев имел колоссальный успех, начиная с его первой картины "Возвращение" в 2003 году", - сказал он.

Отметим, за несколько недель до выхода в прокат фильм попал в интернет, однако авторы "Левиафана" отказались от преследования людей, скачавших его с пиратских сайтов.

28 января в кинотеатре "Москва" прошел спецпоказ "Левиафана". На премьере присутствовали создатели фильма и члены киноклуба кинотеатра.

В мировой прокат фильм "Левиафан" вышел в мае 2014 года.

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