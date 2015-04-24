Строительство парка "Зарядье" началось с заливки фундамента для паркинга

Фото: ТАСС/ Артем Коротаев

На месте гостиницы "Россия" началось полноценное строительство парка "Зарядье", сообщил журналистам заммэра по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин. Прямую трансляцию пресс-конференции проводило M24.ru.

Стройка началась с заливки фундаментной плиты подземного паркинга общей площадью 37 тысяч квадратных метров. Кроме того, в ближайшее время строители приступят к устройству котлована под филармонию, которая станет одним из центральных объектов "Зарядья".

Напомним, парк "Зарядье" планируют построить к 2017 году. Возведение новых конструкций начнется летом 2015 года.

В конкурсе на разработку концепции парка "Зарядье" победил интернациональный консорциум во главе с архитектурным бюро Diller Scofidio+Renfro.

Согласно проекту, зеленая зона отдыха расположится на улицах Москворецкая и Варварка, владение 6 и владение 14, строение 1 и 2, а также на Москворецкой набережной.

В "Зарядье" будут представлены растения со всей России. На территории парка воссоздадут четыре типа российского пейзажа: лес (березовую рощу и сосновый бор), степь, тундру и заливные луга. Искусственный микроклимат в разных частях "Зарядья" сформируют с помощью регуляции температуры, управления ветром и имитации естественного света.

В парке появится смотровая площадка с выходом к Москве-реке, медиа-павильон "Заповедное посольство", "Ледяная пещера", выставочный комплекс, кафе и рестораны, магазин сувениров, а также подземный паркинг. Зимой на территории парка будет работать снежная горка. Предполагается, что посещать "Зарядье" будут до 12 миллионов человек в год.

Филармонию на территории парка будет проектировать японский акустик Ясухиса Тойота. На его счету почти 90 залов во всем мире. Филармония в "Зарядье" будет рассчитана на 1,5 тысячи мест, еще 300 мест будут в малом зале.