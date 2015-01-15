Поля "Арены легенд" подготовили к заливке льда

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Подготовка к заливке льда всех игровых полей спортивного комплекса "Арена легенд" закончена. Об этом M24 сообщили в пресс-службе спортивно-развлекательного квартала. Будущий ледовый дворец появится на территории бывшей промзоны завода имени Лихачева.

"Москва получит хоккейный комплекс мирового уровня. Здесь под одной крышей будут размещены три ледовых катка, которые смогут принимать любые соревнования вплоть до Чемпионата мира", - заявил заммэра по строительству Марат Хуснуллин.

По словам Хуснуллина, строительство хоккейного комплекса "Арена легенд" планируется завершить в начале 2015 года.

Недалеко от комплекса построят конгресс-холл и гостиницу для спортсменов. Объем инвестиций в строительство ледовой арены составляет около 4,5 млрд рублей.

Ледовый дворец "Арена легенд" возводят на территории завода ЗИЛ

Кроме того, в "Парке легенд" уже на началась реставрация исторического здания начала XX века, в котором разместится музей хоккея. Он займет пять этажей. На втором этаже будет интерактивная зона, где все желающие смогут поучаствовать в хоккейных матчах. На третьем этаже расположится большая экспозиция истории хоккея с кубками, формой знаменитых игроков и видеозаписями матчей. В музее также оборудуют кинотеатр 5D, конференц-зал, кафе. Центром музея станет зал славы российского хоккея.