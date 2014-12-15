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Москва 24

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Продукты

15 декабря 2014, 13:34

Рост цен на хлеб не превысит инфляции - ФАС

продукты цены хлеб

Почему цены на хлеб могут вырасти

Рост цен на хлеб не превысит инфляции, рассказали телеканалу "Москва 24" в Федеральной антимонопольной службе.

"Рынок хлеба очень конкурентен, на нем работают тысячи производителей, такое же количество продавцов. Поэтому нельзя говорить о том, что там есть злобный монополист, который повышает цены на хлеб по всей стране. Но есть некие объективные процессы, которые подталкивают рост цен на хлеб. Это рост цен на зерно в рублевом выражении. Они привязаны к мировому рынку и совершенно ясно, что поставщики зерна, а за ними и поставщики муки, привязывают цены на свою продукцию с учетом курса доллара, а в рублевом выражении цены на хлеб могут вырасти", - рассказал заместитель руководителя ФАС Андрей Цыганов.

Сейчас оснований для резкого повышения цен на хлеб не существует, отметили в ведомстве. Тем, кто заметит увеличения стоимости хлебобулочных изделий, специалисты советуют сообщать на горячую линию ФАС.

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Ритейлеры же считают, что резкого скачка цен на хлеб быть не должно. "Поставщики нас заранее предупреждают. Они говорят, что отпускные цены могут подняться примерно на 8-10% в ближайшее время. С одной стороны, это может быть не очень приятно, что прогнозируется небольшой рост на хлебобулочные изделия. Но рынок берет свое", - отметил официальный представитель компании-ритейлера Владимир Усанов.

Стоит отметить, что, по данным Минсельхоза, 2014 год в России стал рекордным по сбору зерна за последние 25 лет. Однако в Российской гильдии пекарей подорожание хлеба в нынешних условиях считают неизбежным.

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