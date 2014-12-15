Рост цен на хлеб не превысит инфляции - ФАС

Почему цены на хлеб могут вырасти

Рост цен на хлеб не превысит инфляции, рассказали телеканалу "Москва 24" в Федеральной антимонопольной службе.

"Рынок хлеба очень конкурентен, на нем работают тысячи производителей, такое же количество продавцов. Поэтому нельзя говорить о том, что там есть злобный монополист, который повышает цены на хлеб по всей стране. Но есть некие объективные процессы, которые подталкивают рост цен на хлеб. Это рост цен на зерно в рублевом выражении. Они привязаны к мировому рынку и совершенно ясно, что поставщики зерна, а за ними и поставщики муки, привязывают цены на свою продукцию с учетом курса доллара, а в рублевом выражении цены на хлеб могут вырасти", - рассказал заместитель руководителя ФАС Андрей Цыганов.

Сейчас оснований для резкого повышения цен на хлеб не существует, отметили в ведомстве. Тем, кто заметит увеличения стоимости хлебобулочных изделий, специалисты советуют сообщать на горячую линию ФАС.

Ритейлеры же считают, что резкого скачка цен на хлеб быть не должно. "Поставщики нас заранее предупреждают. Они говорят, что отпускные цены могут подняться примерно на 8-10% в ближайшее время. С одной стороны, это может быть не очень приятно, что прогнозируется небольшой рост на хлебобулочные изделия. Но рынок берет свое", - отметил официальный представитель компании-ритейлера Владимир Усанов.

Стоит отметить, что, по данным Минсельхоза, 2014 год в России стал рекордным по сбору зерна за последние 25 лет. Однако в Российской гильдии пекарей подорожание хлеба в нынешних условиях считают неизбежным.