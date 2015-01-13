Украинская соль останется в столичных магазинах - Немерюк

Украинская и белорусская соль останется в столичных магазинах

Украинская и белорусская пищевая соль не исчезнет из продажи и не подорожает. Об этом рассказал глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, сообщает Агентство "Москва".

"Ситуация достаточно стабильная, никаких проблем или опасений нет. Информация о том, что Роспотребнадзор зафиксировал превышение норм содержания йода в соли украинского и белорусского производства, не подтвердилась", - заявил Немерюк.

По словам главы департамента, продукция соответствует всем установленным в России нормативам. В связи с этим, она не исчезнет с полок магазинов и не подорожает.

"Могу констатировать, что за последние две недели соль незначительно подешевела", - отметил Немерюк.

Ранее "Коммерсантъ" сообщал, что крупные торговые сети получили от ведомства письмо с просьбой предоставить информацию о наличии на полках магазинов соли из Белоруссии и Украины "в целях исключения из оборота".

В Роспотребнадзоре эту информацию опровергли. По мнению экспертов, если иностранные производители соли уйдут с рынка, их заменят отечественные компании, мощности которых в настоящее время недозагружены на 40%.