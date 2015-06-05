Ритейлеры не ожидают дефицита шпрот из-за запрета на рыбу из Прибалтики

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Запрет на импорт рыбной продукции из Латвии и Эстонии в России не приведет к дефициту товара в отечественных магазинах. Крупнейшие российские ритейлеры считают, что запасов рыбы на складах хватит на несколько месяцев бесперебойной торговли.

По данным ТАСС, наибольшая доля шпрот, произведенных в Латвии и Эстонии, выставлена на полках магазинов X5 Retail Group (сети "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель"). Доля этой продукции до введения запрета составляла 95 процентов в ассортименте шпрот и 30 процентов в ассортименте консервов.

Похожие цифры приводит и "Ашан": латвийские шпроты составляют около 85 процентов из общего объема этого товара на полках. В общем обороте консервов шпроты составляют незначительный процент.

В магазинах "Дикси" доля шпрот из Латвии и Эстонии составляет около четверти, а в общем объеме консервов – лишь около 5 процентов. В Metro Cash & Carry не уточняют долю на полке рыбных консервов, попавших под запрет, однако отмечают, что в общих продажах она незначительна.

При этом заменять попавшую под запрет продукцию ритейлеры намерены шпротами из Литвы, а также рыбными консервами российского производства.

Напомним, 4 июня Россельхознадзор ввел запрет на поставку в Россию рыбной продукции из Латвии и Эстонии. Мораторий начал действовать после того, как инспекторы провели ряд исследований на предприятиях этих стран и нашли в консервах запрещенные и вредные вещества.

В Россельхознадзоре пояснили, что производители часто консервируют кильку и салаку, добываемую в водах Балтийского моря, акватория которого имеет высокий уровень загрязнения токсичными веществами. Отследить, с какого именно судна использовалась рыба, практически невозможно. Когда запрет может быть снят, пока не известно.

Напомним, прибалтийские шпроты уже не раз запрещали ввозить в Россию. В ноябре 2006 года под запрет попали латвийских консервы, где обнаружили повышенное содержание бензапирена – канцерогена, который может вызвать злокачественные опухоли. Уже в январе 2007 года запрет был снят. После этого российские власти блокировали по санитарным причинам ввоз латвийских и эстонских шпрот только от конкретных предприятий.

Отметим, что ввоз рыбы из Евросоюза запрещен в России еще летом прошлого года в рамках ответа на санкции, которые страны Европы ввели против России. С 7 августа был введен запрет на поставки говядины, свинины, рыбы, сыров, молока, овощей и фруктов из ЕС, США, Австралии, Канады и Норвегии. Однако рыбные консервы в этот список не входили.