Молочные продукты проверят на наличие пальмового масла

Фото: ТАСС/Вадим Рымаков

Специалисты Роскачества летом проведут исследование представленной в РФ молочной продукции, в том числе – на наличие пальмового масла. Об этом сообщил замруководителя организации Илья Лоевский на VII форуме инновационных технологий Infospace.

"Мы детально расскажем о составе молочных товаров. Если там найдутся неживотные жиры, так называемое пальмовое масло и подобное, естественно, мы об этом расскажем потребителям", – цитирует его Агентство "Москва".

Он отметил, что на текущий год также запланировано исследование мясной продукции. По словам Лоевского, Роскачество ведет переговоры с Мясным союзом России. Исследование колбас на этот год не запланировано.

Ранее Роскачество совместно с Минпромторгом России представили подробный план проведения исследований на 2016 год. В список из 50 категорий для всероссийских проверок вошли молочная продукция и бакалея, школьная форма и материалы строительного назначения.

"Пищевая революция": Растительное масло

Роскачество – единственная в РФ национальная система мониторинга, сравнительных испытаний и подтверждения качества товаров и услуг, созданная в апреле 2015 года с целью продвижения на внутренний и внешние рынки российских товаров высокого качества, а также повышения доверия к российской продукции.

На сегодня Знаком качества отмечены 22 товара. Среди них – шесть наименований майонеза, четыре – растительного масла, а также домашний текстиль, детские одежда и обувь. В этом году планируется исследовать около 50 категорий товаров, среди которых продукты, косметика, одежда.

Помимо товаров высокого качества организация выявляет товары с нарушениями. Сейчас на сайте Роскачества обнародован список из сорока таких товаров – среди них детская одежда, домашний текстиль, растительное масло и пищевая соль.