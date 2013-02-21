Центр "На Страстном" приглашает на "Вечер одноактных балетов"

Фото: пресс-служба Театрального центра "На Страстном"

В Театральном центре "На Страстном" 3 марта состоится премьера концерта "Вечер одноактных балетов". Постановка от Boroditsky Dennis Dance Company является номинантом национальной театральной премии "Золотая Маска-2010".

Программа состоит из двух блоков. В первом отделении, которое названо "Безмолвием", артисты представят хореографическую постановку под музыку Кейвина Келли, Иоганна Баха и Мортазави. Во втором акте зрителей ждет "Пробуждение" под музыку Айги, Лигети и Olafur Arnalds.

Хореографом-постановщиком "Вечера одноактных балетов" выступил Денис Бородицкий.

Отметим, что образованная в 2004 году труппа Boroditsky Dennis Dance Company не боится экспериментов, а их выступления не строятся по определенным правилам. Ребята являются приверженцами Contemporary dance – спонтанного искусства.

"Оно появляется тогда, когда словами всего, что с тобой происходит, не объяснишь, а молчать нет сил. Тогда ты отпускаешь тело, и оно говорит за тебя. Так начинается Contemporary dance, формально напоминающий балет, по внутреннему напряжению — театр, а по ассоциативности — симфоническую музыку", - сообщили М24.ru в пресс-службе Центра "На Страстном".

"Вечер одноактных балетов" начнется в 19.00.