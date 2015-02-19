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Культура

19 февраля, 18:01

На экраны выходит драма "Унижение" с Аль Пачино

премьеры Аль Пачино кино

Кадр из фильма "Унижение". Фото: imdb.com

19 февраля в российском кинопрокате стартовала драма "Унижение" с Аль Пачино в главной роли.

Лента рассказывает о постаревшем актере Саймоне (Пачино), которые когда-то был популярным. Спустя годы, вдохновение и былая известность исчезли, и герой принял решение покончить с собой. Однако в жизни актера появляется молодая девушка (Грета Гервиг, известная по фильмам "Римские приключения" и "Милая Френсис"), которая полностью изменит его жизнь.

Режиссером ленты стал американец Барри Левинсон, получивший "Оскар" за драму "Человек дождя".

"Утро": Обзор премьер московских кинотеатров от 19 февраля

Также на этой неделе в прокат вышел триллер "Убить гонца", российская драма о женщинах на войне "Батальонъ" и отечественная комедия "Овечка Долли была злая и рано умерла".

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