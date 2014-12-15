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15 декабря 2014, 16:15

Премьера спектакля "Обещание на рассвете" состоится в театре имени Пушкина

премьеры театральные постановки Московский драматический театр имени А.С.Пушкина

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Премьера спектакля "Обещание на рассвете" состоится в театре имени Пушкина 13 февраля. В основе постановки роман автобиографический Ромена Гари. Режиссер - Алексей Кузмин-Тарасов.

Герои спектакля – мать и сын. Их соединяют узы семейные и узы мистические. По сюжету, сын взрослеет, постигает жизнь, побеждает и терпит поражение. И все это под неусыпным контролем матери. Сын живет ради осуществления мечты матери, потому что понимает, никогда больше он не встретит женщину, похожую на нее.

Мать предсказывает сыну яркое будущее. Она видит отпрыска в роли офицера, дипломата и писателя. Удивительно, но пророчество матери сбывается.

Спектакль играют Андрей Заводюк, Александра Урсуляк, Ирина Петрова, Сергей Кудряшов и Алексей Воропанов.

Начало в 19.00.

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