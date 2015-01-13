Коляда-театр представит в Москве 20 спектаклей

Фото: ТАСС / Станислав Красильников

Большие гастроли екатеринбургского Коляда-театра пройдут с 15 по 28 января в Театральном центре "На Страстном". Артисты во главе с режиссером Николаем Колядой представят 20 спектаклей.

"В Москву приедут 35 работников театра, 20 студентов ЕГТИ и две фуры с декорациями", - сообщили организаторы.

В программе этого года – три премьеры, в числе которых спектакль по новой пьесе Коляды "Скрипка, бубен и утюг". Также зрителей ждут 15 лучших постановок Коляда-театра, две читки пьес Николая Коляды и его учеников, а также студенческий спектакль и показ документальных фильмов о "Коляда-Театре" и школе уральской драматургии.

Добавим, что "Коляда-театр" начал свою работу 13 лет назад, не имея собственной площадки. В труппе числились всего 15 артистов. Сейчас же театр известен далеко за пределами России.