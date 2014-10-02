Премьера шоу "NX Show Три Сестры" состоится в театре Blaxus hall

Фото: организаторы шоу "NX Show Три Сестры"

В пятницу, 3 октября, в театре Blaxus hall состоится премьера новой театральной постановки "NX Show Три Сестры" режиссера Хайка Симоняна. Зрителям представят футуристическую сценографию и передовую режиссуру.

Идейный вдохновитель проекта – лидер творческой команды "Копы в огне" Александр Легчаков.

"NX Show Три Сестры" — история о выборе человека в современном мире: интеллектуальном, материальном, духовном. Это микс из цирковых представлений и мюзикла. На сцене выступят акробаты из Швеции, гимнасты из России. Артисты из Германии представят перформансы, а гости из Японии - шоу с огнем", - отметили организаторы.

В постановке также задействованы актеры из США и Франции. Удивлять публику планируют неожиданным лайн-апом, световыми решениями и свободой от условностей. "NX Show Три Сестры" покажут в Москве в первый и единственный раз. После премьеры артисты отправятся на гастроли по городам России.

"К пьесе Чехова постановка не имеет отношения. Все номера объединены темой выбора, который делает главный герой. Он решает жить по велению сердца", - добавили организаторы.

Желающим попасть на шоу необходимо пройти регистрацию.

Начало в 21.00. Театр Blaxus hall находится на Олимпийском проспекте, 14.