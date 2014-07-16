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Политика

16 июля 2014, 17:25

Чиновники примут участие в конкурсе на лучшие идеи о развитии Москвы

правительство Москвы конкурсы Новаторы Москвы власть

Фото: novators.msk.ru

Центр инновационного развития Москвы по поручению Сергея Собянина запустил конкурс "Новаторы Москвы" для сотрудников столичного правительства и подведомственных организаций.

Чиновникам предложили высказывать свои идеи об улучшении правительственных сервисов и городской инфраструктуры, повышении качества госуслуг и внедрении новых сервисов и технологий. Для приема заявок в столице запустили сайт novators.msk.ru.

До 15 октября каждый сотрудник правительства может подать неограниченное количество предложений по любому из 14 тематических направлений конкурса. Среди них: "культура, отдых и досуг", "транспорт", "здравоохранение", "спорт", "наука, образование", "экология", "IT-технологии", "туризм" и другие.

Победители конкурса смогут непосредственно участвовать в реализации проектов.

Кроме того, авторы лучших предложений пройдут дополнительное обучение для доработки своих идей до стадии проектов, готовых к внедрению. Организаторы отмечают, что это решит задачу воспитания будущих управленцев, так как из наиболее талантливых сотрудников сформируется кадровый актив для органов исполнительной власти.

Награждение победителей состоится 11-13 декабря в рамках Московского урбанистического форума.

Напомним, что в мае 2014 года в Москве по поручению Сергея Собянина было запущено приложение для онлайн-референдумов "Активный гражданин". Каждую неделю мэр и правительство Москвы выносят на обсуждение пользователей важные для города вопросы. Отвечая на них, москвичи могут напрямую влиять на принимаемые властями решения.

Кроме того, москвичи могут вносить свои предложения с помощью краудсорсинг-проектов "Мой офис госуслуг" и "Наши маршруты".

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