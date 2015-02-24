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24 февраля, 11:41

Библиотека ИНИОН ищет добровольцев для разбора книгохранилища

пожары книги добровольцы чп ИНИОН РАН

Фото: M24.ru

Библиотека Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН объявила о поиске добровольцев для разбора книгохранилища после пожара. Соответствующую информацию разместили в Facebook представители учреждения.

Помощь добровольцев будет нужна работникам ИНИОН в течение как минимум ближайшей недели, начиная с понедельника, 24 марта. Чтобы принять участие в разборе и упаковке книг, нужно связаться с Дмитрием Шкаевым, который отвечает за работу с добровольцами, по телефону +7 (925) 797-62-28.

"Перчатками и масками мы вас обеспечим. Просьба одеваться в рабочую одежду (поскольку пыли и запаха гари не избежать)", - отметили представители библиотеки. В здание ИНИОН добровольцев будут пропускать только вместе с сотрудниками института.

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По предварительным данным, в результате пожара библиотека ИНИОН потеряла порядка 5,42 миллионов книг. Часть пострадавших от воды при тушении пожара томов отправят в криокамеру госархива научно-технической документации, где их будут сушить в вакууме при низкой температуре.

Между тем, как заявил глава Федерального агентства научных организаций Михаил Котюков, на восстановление книг из библиотеки ИНИОН может уйти около 150 лет.

Напомним, пожар в библиотеке ИНИОН возник вечером 30 января. Огонь охватил второй и третий этажи здания. Полностью пожар потушили спустя сутки. Здание сильно пострадало. Площадь возгорания составила около 2 тысяч квадратных метров.

Причина пожара до сих пор не установлена. По предварительной версии, пламя вспыхнуло из-за короткого замыкания. Также говорят о поджоге, однако в МЧС отмечают, что рассматривать какую-либо из версий в качестве основной пока рано.

По факту пожара прокуратура проводит проверку. Оценивать будут действия сотрудников МЧС, которые проверяли противопожарную систему здания. Также предстоит выяснить, соблюдало ли руководство библиотеки требования законодательства.

Сюжет: Пожар в библиотеке на Нахимовском проспекте

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