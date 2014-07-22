У станции метро "Академическая" произошла авария с возгоранием авто

Около станции метро "Академическая" сгорел автомобиль

Причиной крупной ночной пробки стал пожар на дороге на юго-западе столицы. У станции метро "Академическая" сгорел автомобиль. Огонь возник после серьезного столкновения двух легковых машин на перекрестке улиц Дмитрия Ульянова и Проспекта 60-лет октября, информирует телеканал "Москва 24".

Уточняется, что сбить пламя автомобильными огнетушителями не удалось - машина сгорела.

Отмечается также, что пока бригады спасателей спешили на место происшествия дорожные инспекторы вручную регулировали движение.