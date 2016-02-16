Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 февраля 2016, 11:15

Происшествия

Число погибших при взрыве газа в Ярославле выросло до четырех

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Количество погибших при взрыве в жилом доме в Ярославле выросло до четырех, сообщили "Интерфаксу" в Центральном региональном центре МЧС РФ.

В то же время МЧС усиливает группировку на месте обрушения подъезда. Сейчас в Ярославль выехали специалисты центра "Лидер" и отряда "Центроспас" МЧС России со специальной техникой и оборудованием.

Напомним, взрыв в жилом доме в Ярославле произошел рано утром во вторник. Инцидент произошел по адресу: улица Судостроителей, дом 25 строение 9.

Обрушился целиком один из подъездов – десять квартир. В Главном управлении МЧС России по Ярославской области открыт телефон "горячей линии" – 8(4852)79-08-33.

Ссылки по теме


Сюжет: Взрыв газа в доме в Ярославле
пострадавшие погибшие взрывы газа Ярославское направление чп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика