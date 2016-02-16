Число погибших при взрыве газа в Ярославле выросло до четырех

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Количество погибших при взрыве в жилом доме в Ярославле выросло до четырех, сообщили "Интерфаксу" в Центральном региональном центре МЧС РФ.

В то же время МЧС усиливает группировку на месте обрушения подъезда. Сейчас в Ярославль выехали специалисты центра "Лидер" и отряда "Центроспас" МЧС России со специальной техникой и оборудованием.

Напомним, взрыв в жилом доме в Ярославле произошел рано утром во вторник. Инцидент произошел по адресу: улица Судостроителей, дом 25 строение 9.

Обрушился целиком один из подъездов – десять квартир. В Главном управлении МЧС России по Ярославской области открыт телефон "горячей линии" – 8(4852)79-08-33.