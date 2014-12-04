Один из летчиков, пострадавших при падении МиГ-29, находится в реанимации

"Вечер": Состояние пилота упавшего МиГ-29 оценивают как крайне тяжелое

Один из летчиков, пострадавших при падении истребителя, находится в реанимации, второго оперируют, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-секретаря НИИ им. Склифосовского.

По факту крушения самолета МиГ-29 в Воскресенском районе Московской области было возбуждено уголовное дело.

Дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего". В рамках уголовного дела в офисе корпорации "МиГ" проходят обыски и выемка документов.

"По предварительным данным, 4 декабря в 11.53 при выполнении испытательного полета воздушного судна МиГ-29, принадлежащего ОАО "Российская самолетостроительная корпорация МиГ" имени Громова, под управлением командира воздушного судна Сергея Рыбникова и второго пилота Вадима Селиванова с воздушным судном пропала связь.

Около 11.56 произошло его падение в Воскресенском районе Московской области. В результате оба летчика в тяжелом состоянии доставлены в НИИ скорой помощи имени Склифосовского", - говорится в сообщении Следственного комитета.

Ранее телеканал "Москва 24" сообщал, что найдены черные ящики разбившегося МиГ-29. По мнению экспертов, это была учебная модификация палубного истребителя.