В квартире на юге Москвы взорвался бытовой газ, один человек пострадал

В квартире на юге Москвы взорвался бытовой газ

На юге Москвы в жилой квартире произошел взрыв бытового газа. В результате инцидента пострадал хозяин квартиры, его госпитализировали в больницу, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного главка МВД России.

"По предварительным данным, в 17.40 в доме 4 на Автозаводской улице произошел взрыв бытового газа в одной из квартир", - рассказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, хозяина квартиры госпитализировали в больницу с ожогами. На место происшествия выехали сотрудники полиции.

В пресс-службе МЧС добавили, что в квартире произошел хлопок: "По предварительным данным, произошел хлопок неустановленного предмета. Возгорания не было. В квартире выбиты стекла и разрушена межкомнатная перегородка. Несущие конструкции не повреждены".

По данным спасателей, инцидент произошел в квартире на 10 этаже 12-этажного жилого дома.