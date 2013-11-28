Около 150 нелегалов задержаны в Москве после проверки торговой базы

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После проверки оптового овощного рынка на северо-востоке столицы в отделы полиции доставлены около 150 человек. Об этом сообщил заместитель начальника шестого отдела управления охраны общественного порядка ГУ МВД по Москве Юрий Нагорный.

Как сообщает телеканал "Москва 24" территория оптового рынка расположена на Дмитровском шоссе в близи столичного поселка Северный.

"В ходе проведения оперативно-профилактической операции "Заслон-2" сотрудниками столичными полицейскими было проведено мероприятие на рынке в поселке Северный, в ходе которого в отделы полиции Северо-Восточного округа Москвы доставлены около 150 граждан", - отметил Юрий Нагорный.

Срези задержанных оказались граждане республик Средней Азии, а также уроженцы Северокавказских республик. В настоящее время их проверяют на причастность к преступлениям, добавил он.

Кроме того, рейд проходил и по районам Теплый Стан и Южное Бутово, там проверили территории рынков и торговых объектов, расположенных на улицах Теплый Стан и Южнобутовская, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

В результате спецоперации в отношении 29 иностранных граждан, выходцев из республик Средней Азии и Молдавии были составлены административные протоколы по статье "Нарушение иностранными гражданами правил въезда в Россию, либо режима пребывания в ней". А в отнощении троих задержанных материалы переданы в соответствующие органы для решения вопроса по их депортации.