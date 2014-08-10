Мужчина с ножницами ограбил пенсионера в парикмахерской на Таганке

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В центре Москвы в парикмахерской у пенсионера похитили 1 тысячу рублей и мобильный телефон, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного главка МВД России.

"В субботу днем 69-летний мужчина сообщил, что около 13.30 в помещении салона красоты на Гончарной улице неизвестный, угрожая ему парикмахерскими ножницами, отобрал сотовый телефон и 1 тысячу рублей, после чего скрылся", - рассказали в ведомстве.

Общая сумма ущерба составила около 6 тысяч рублей.

В 15.10 по этому же адресу подозреваемый был задержан. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".