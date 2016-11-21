Ветрено и до минус одного градуса будет в Москве в понедельник

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Облачная с прояснениями погода ожидается в столичном регионе в понедельник, 21 ноября. На дорогах сохранится гололедица, сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха в столице опустится до минус 1 градуса. Будет дуть южный ветер, местами его скорость достигнет 17 метров в секунду. Влажность воздуха составит 87 процентов. Атмосферное давление – 764 миллиметра ртутного столба.

Ночью будет облачно, ожидается небольшой снег. Столбики термометров покажут до 5 градусов мороза, по области от минус 3 до минус 8 градусов.

Погода останется облачной до вторника, а в среду ветер стихнет и выглянет солнце. Столбики термометров покажут минус 1-3 градуса.