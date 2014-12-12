В выходные высота снежного покрова в городе увеличится до 20 сантиметров

Фото: M24.ru/Александр Горностаев

В выходные в Москве продолжится снегопад, высота снежного покрова увеличится на 15-20 мм и составит 20 см, сообщили M24.ru в центре погоды "Фобос".

В субботу и воскресенье температура останется на 3-4 градуса выше климатической нормы. В ночные часы столбик термометра может опуститься до -5, днем температура составит около 0 градусов.

По данным "Фобос", за минувшие сутки в городе выпало 20% месячной нормы осадков, а к концу выходных может выпасть до половины декабрьской нормы.