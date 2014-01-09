Морозы придут в столицу в начале следующей недели

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Аномально теплая погода продержится в столице до выходных, сообщил M24.ru ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Ближайшей ночью температура в Москве продержится на уровне 0 - 2 градусов тепла, а днем воздух прогреется до + 4.

По словам эксперта, последним днем затянувшейся оттепели станет пятница, а уже в субботу циклон начнет постепенно разворачиваться, и в город поступит первая порция прохлады. "Осадки перейдут в мокрые снегопады, и температура будет колебаться около нуля", - рассказал Тишковец.

Отправной точкой для возвращения "русской зимы" станет предстоящее воскресенье: поступят новые порции арктического холода, и ветер поменяет свое направление с западного на северный. Температура при этом опустится до минус 6 градусов.

"В последующие дни морозы будут набирать обороты. В понедельник, вторник и среду еще сохранится вероятность осадков в виде снега. В понедельник температура составит минус 9 градусов. Во вторник - уже минус 11", - рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос".

В среду станет еще на пару градусов холоднее, а начиная с 16 января в центральной России установится область повышенного атмосферного давления. Вероятность осадков упалет практически до нуля. Ясная погода продержится ориентировочно до 25 января.

"Морозы продолжат крепчать, ожидаются так называемые "крещенские" морозы", - пояснил Евгений Тишковец.

К 19 января ночью уже будет -13…-18, днем -6…-11. В последующие дни будет еще холоднее, ночные морозы будут составлять около 20 градусов, а днем температура будет колебаться от -8 до -13, добавил он.