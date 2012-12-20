Столичные сотрудники ГИБДД будут отлавливать пешеходов-нарушителей

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20 декабря сотрудники Госавтоинспекции будут отслеживать и пресекать нарушение пешеходами дорожных правил. Мероприятие под названием "Пешеходный переход" будет проводиться во всех округах столицы.

Целью общегородского рейда является профилактика ДТП с участием пешеходов, пропаганда вежливых взаимоотношений участников дорожного движения и повышение дорожной безопасности, сообщает пресс-служба управления ГИБДД России по Москве.

Особое внимание столичных сотрудников ГИБДД будет уделено переходу проезжей части в неустановленном месте и на красный свет, нарушению правил проезда регулируемых пешеходных переходов и перекрестков, нарушению правил остановки и стоянки на тротуаре и в зоне пешеходного перехода, а также невыполнению требований уступить дорогу пешеходам на переходах.

Кроме того, пешеходам рекомендуется иметь при себе фликеры - светоотражающие предметы, чтобы в зимнее время, когда видимость на дороге ухудшается, их могли увидеть водители. По статистике, ношение фликера в темное время суток снижает риск наезда на пешехода в 8-10 раз.