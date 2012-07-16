Москвички стали чемпионками Первенства Европы по софтболу

Фото с сайта спортивной школы олимпийского резерва (СДЮСШОР №42)

В чешском городе Гавличков Брод 14 июля 2012 года завершилось Первенство Европы по софтболу среди девушек до 22 лет, сообщает пресс-служба Москомспорта.

«Победителем соревнований стала сборная России, в составе которой выступали 4 спортсменки из Москвы: по 2 игрока из СДЮСШОР №42 и МГДТДМ «Марьино». В финальном матче российские софтболистки разгромили сборную Чехии со счетом 10-0», - говорится в сообщении.

Личным призом была отмечена Ольга Яковлева (МГДТДМ «Марьино»), которая была признана лучшим бьющим турнира.

Отметим, 22 июля в Голландии стартует Первенство Европы среди девушек до 19 лет. Основной состав сборной России также сформирован из спортсменок Москвы и Московской области.