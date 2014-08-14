Почти на сутки задерживается рейс "Московии" из Тивата в Москву

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Рейс столичной авиакомпании "Московия" из черногорского Тивата в Москву задерживается почти на сутки, сообщила M24.ru пресс-секретарь Ростуризма Ирина Щеголькова.

"Сейчас решается вопрос с туристами: часть из них временно расселится в отелях, еще одна часть отправится рейсами других компаний", - рассказала Щеголькова. Как добавляет "Интерфакс" со ссылкой на систему бронирования City.Travel, все рейсы "Московии" из Тивата в Москву на 14 августа отменены.

Напомним, ранее Росавиация запретила авиакомпании "Московия" продавать билеты на регулярные рейсы. Кроме того, с 1 сентября этого года организация перестанет выполнять регулярные пассажирские перевозки.

Отмечается, что это решение приняли по итогам проверки "Московии" из-за массовых многочасовых задержек внутренних и зарубежных рейсов в период с 11 по 13 июля. Также выяснилось, что задолженность авиакомпании перед личным составом составляет 42 миллиона рублей.