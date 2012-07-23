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Происшествия

23 июля 2012, 15:11

Лже-гадалка и ее сообщница выманили у пенсионерки 200 тыс. руб.

пенсионеры мошенничество криминал ГУ МВД России по Москве

ИТАР-ТАСС

Сотрудники УВД по Зеленоградскому округу разыскивают двух аферисток, которые под видом снятия порчи похитили у 83-летней женщины 200 тысяч рублей.

Как сообщает ГУ МВД по Москве, на улице к потерпевшей подошла незнакомка. Она рассказала, что обладает особым даром и предвидит скорое горе пенсионерки и ее дочери. Это очень удивило пожилую женщину, поскольку у нее действительно есть дочь. Лже-гадалка заявила: чтобы горя не случилось, необходимо провести специальный обряд с деньгами, причем со всеми имеющимися сбережениями, включая банковские вклады.

Поверив аферистке, пенсионерка отправилась с ней в ближайший банк. Там к ним подошла еще одна женщина, сообщившая, что целительнице можно верить, так как в свое время она помогла ей. В банке потерпевшая сняла деньги со счета, после чего для проведения обряда женщины отправились в сквер. Там у пенсионерки забрали наличность, положили деньги в пакет и попросили отвернуться. Вскоре пенсионерке вернули пакет, предупредив, что заглядывать в него нельзя 10 дней. Однако женщина не удержалась и, придя домой, заглянула в пакет. Вместо денег там были обрезки от газет.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Ведется следствие.

Приметы подозреваемых: первая - на вид 50 лет, рост 170 см, плотного телосложения, славянской внешности, волосы русые собраны назад, лицо овальное, глаза серые. Одета: куртка серого цвета, юбка серого цвета ниже колен, босоножки черного цвета. Вторая - на вид 30-35 лет, рост 165 см, славянской внешности, волосы русые собраны назад, лицо овальное, глаза серые. Одета: джемпер серого цвета, юбка темного цвета ниже колен, босоножки светлого цвета.

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