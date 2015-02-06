Пенсионный возраст для мужчин и женщин могут увеличить до 63 лет

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Министерство финансов России предлагает увеличить пенсионный возраст для мужчин и женщин до 63 лет. Об этом в интервью агентству Bloomberg сообщил глава ведомства Антон Силуанов.

"Мы предлагаем отменить выплату базовой части пенсии работающим пенсионерам и начать постепенно, по полгода, повышать пенсионный возраст. У мужчин и женщин пенсионный возраст должен сравняться - это 63 года", - сказал Силуанов.

Он отметил, что вопрос пенсионного возраста важен не только с точки зрения снижения дефицита пенсионной системы. "Впереди нас ждут проблемы с "демографической ямой": количество квалифицированных трудовых ресурсов сокращается, надо продлить экономическую активность де-факто последнего "рабочего" поколения", - считает он.

По словам Силуанова, необходимо поставить задачу к 2025 году сделать пенсионную систему самодостаточной. Однако при этом положение нынешних пенсионеров не должно ухудшаться, отметил министр. Он добавил, что "речь идет только об изменении правил для будущих пенсионеров".

В то же время глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Баталина выступила против предложения Силуанова. "Не могу согласиться с Силуановым о пенсии в 63 года. Сейчас можно откладывать выход на пенсию добровольно и получить более высокую пенсию", - написала депутат в пятницу в своем Twitter.

Ранее глава министерства труда Максим Топилин заявил, что не согласен с позицией Министерства финансов о повышении пенсионного возраста. По его мнению, "странно говорить о том, что будет экономия, если будет повышен пенсионный возраст".

Он пояснил, что "вопрос в том, чего ждать от повышения пенсионного возраста". В качестве примера Топилин привел другие страны, где повышается пенсионный возраст в связи с ростом продолжительности жизни. "Там не экономия, просто не идет эскалация расходов", - заметил министр.

По его словам, при повышении продолжительности жизни и без увеличения пенсионного возраста государству "нужно платить большее количество лет ту же массу денег". Поэтому, на его взгляд, "странно говорить о том, что, даже если пенсионный возраст будет повышен, будет экономия".

Напомним, сейчас в России пенсионный возраст для женщин наступает в 55 лет, а для мужчин - в 60 лет.