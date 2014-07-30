Москвичей просят поспешить с оформлением разрешений на парковку

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Администрация парковочного пространства просит москвичей поспешить с оформлением резидентных разрешений на стоянку в новой зоне платной парковки, которая вводится с 1 августа. По сообщению пресс-службы департамента транспорта, жители районов Пресненский, Арбат, Тверской и Дорогомилово могут получать разрешения на бесплатную парковку уже сейчас, чтобы избежать очередей.

Напомним, с 1 августа парковка на 153 улицах в районах Центрального и Западного округа становится платной. Исключение сделано для жителей указанных районов: они могут получить в многофункциональных центрах госуслуг резидентные разрешения, по которым машину можно будет бесплатно оставлять с 20.00 до 8.00.

Заявки от жителей принимаются с 12 июля. На данный момент разрешения получили уже 280 автовладельцев, которые являются собственниками жилых помещений или имеют регистрацию на территории новой платной зоны.

Чтобы получить разрешение резидента, необходимо предоставить в многофункциональный центр заявление, документ, удостоверяющий личность и свидетельство о регистрации автомобиля. Также могут потребоваться договор найма жилого помещения и другие документы, список которых опубликован на сайте Московского паркинга. У желающих получить разрешение не должно быть неоплаченных штрафов ГИБДД. Разрешения оформляют в течение шести рабочих дней, действуют они в течение года. На одну квартиру полагается два бесплатных места для автотранспорта.