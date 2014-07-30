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30 июля 2014, 13:11

Москвичей просят поспешить с оформлением разрешений на парковку

парковки автомобили транспорт авто

Фото: m24.ru

Администрация парковочного пространства просит москвичей поспешить с оформлением резидентных разрешений на стоянку в новой зоне платной парковки, которая вводится с 1 августа. По сообщению пресс-службы департамента транспорта, жители районов Пресненский, Арбат, Тверской и Дорогомилово могут получать разрешения на бесплатную парковку уже сейчас, чтобы избежать очередей.

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Напомним, с 1 августа парковка на 153 улицах в районах Центрального и Западного округа становится платной. Исключение сделано для жителей указанных районов: они могут получить в многофункциональных центрах госуслуг резидентные разрешения, по которым машину можно будет бесплатно оставлять с 20.00 до 8.00.

Заявки от жителей принимаются с 12 июля. На данный момент разрешения получили уже 280 автовладельцев, которые являются собственниками жилых помещений или имеют регистрацию на территории новой платной зоны.

Чтобы получить разрешение резидента, необходимо предоставить в многофункциональный центр заявление, документ, удостоверяющий личность и свидетельство о регистрации автомобиля. Также могут потребоваться договор найма жилого помещения и другие документы, список которых опубликован на сайте Московского паркинга. У желающих получить разрешение не должно быть неоплаченных штрафов ГИБДД. Разрешения оформляют в течение шести рабочих дней, действуют они в течение года. На одну квартиру полагается два бесплатных места для автотранспорта.

Платные парковки

Парковка на некоторых улицах в центре столицы впервые стала платной 1 ноября 2012 года. С 1 июня 2013 платную зону расширили на все Бульварное кольцо, а в декабре распространили на районы Якиманка и Замоскворечье, а также на другие участки между Бульварным и Садовым кольцами. Со 2 июня 2014 года автовладельцам приходится платить и за парковку возле делового центра "Москва-Сити".

Стоимость парковки зависит от зоны: например, оставить машину на час в пределах Бульварного кольца можно за 80 рублей, а между Бульварным и Садовым кольцом – за 60 рублей. Тариф в новой платной зоне за Садовым кольцом составит 40 рублей в час или 8 тысяч рублей за месячный абонемент. Жители домов на территории платной парковочной зоны могут приобрести по льготной цене 3000 рублей годовой абонемент на круглосуточную парковку.

С 1 мая 2014 года парковку в центре города в качестве эксперимента временно сделали бесплатной по воскресеньям и праздничным дням. Столичные власти хотят оценить, как эта мера повлияет на дорожную ситуацию в округе. По словам заместителя мэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова, эксперимент с бесплатной парковкой по воскресеньям могут продлить до конца августа.

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