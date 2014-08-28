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Город

28 августа 2014, 15:20

На юго-востоке столицы ликвидировали незаконную парковку

парковки незаконные парковки недвижимость строительство и реконструкция имущественно-земельные отношения Ставропольская улица

Фото: ggi.mos.ru

На юго-востоке Москвы ликвидировали незаконную парковку на площади более 500 квадратных метров, сообщает пресс-служба Госинспекции по недвижимости.

Платная стоянка без оформления прав на землю работала на Ставропольской улице. Участок был огорожен металлическим забором, а сам въезд на территорию контролировался сотрудниками охраны. В настоящее время территория освобождена, а все незаконные объекты на земельном участке демонтированы.


Напомним, в конце июля в интервью M24.ru замглавы Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Александр Поляков рассказал, что столичные власти начали активно бороться с нелегальными парковками и незаконно закрытыми проездами.

"Таких нарушений масса, по всем мы работаем. Недавно, после двух лет судебных разбирательств, был открыт Бумажный проезд, перегороженный ФГУП "Пресса". Предприятие организовало там парковку для своих сотрудников", - заявил Поляков.

По его словам, город занялся выявлением таких ситуаций, проверкой прав собственности на землю и договоров аренды. Он отметил, что в некоторых случаях можно досрочно расторгнуть договор или выкупить земельный участок, если это увеличит связность улиц.

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