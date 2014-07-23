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Город

23 июля 2014, 12:00

Власти будут выявлять незаконные парковки и закрытые проезды

парковки дороги транспорт Александр Поляков трафик незаконные парковки Центр организации дорожного движения проезды

Фото: ИТАР-ТАСС

Город занялся выявлением нелегальных парковок и незаконно закрытых проездов, рассказал в интервью M24.ru замглавы Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Александр Поляков. Это позволит улучшить автомобильные связи внутри районов. В ближайшее время планируется открыть движение по Комиссариатскому переулку.

По словам Полякова, московские власти сейчас разбираются с имущественно-хозяйственными отношениями, "когда собственники или арендаторы земли закрывают проезды или самовольно организуют платные парковки".

"Таких нарушений масса, по всем мы работаем. Недавно, после двух лет судебных разбирательств, был открыт Бумажный проезд, перегороженный ФГУП "Пресса". Предприятие организовало там парковку для своих сотрудников", - пояснил собеседник M24.ru. - Город занялся выявлением таких ситуаций, проверкой прав собственности на землю и договоров аренды. В некоторых случаях можно досрочно расторгнуть договор или выкупить земельный участок, если это увеличит связность улиц".

По словам Полякова, недавно, благодаря оперативному взаимодействию Центра организации дорожного движения, департамента транспорта и собственника земельного участка, удалось согласовать временную схему движения транспорта по проезду за деловым центром "Москва-Сити". Предполагается, что новая схема будет действовать до начала освоения собственником данного земельного участка.

Напомним, 8 июля временно было открыто одностороннее движение по проезду за ММДЦ "Москва-Сити" от Краснопресненской набережной к 1-му Красногвардейскому проезду.

"Также сейчас планируем открыть движение по Комиссариатскому переулку за счет изменения схемы организации дорожного движения. В настоящий момент ведется согласование с префектурой ЦАО", - сказал Поляков.

Полное интервью с Александром Поляковым читайте здесь.

Марина Курганская

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