В столице не будут сокращать количество парковочных мест – Ликсутов

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В Москве не планируют сокращать количество парковочных мест, сообщил журналистам заммэра, глава департамента транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, такой задачи перед властями города не стоит. И если с какой-то улицы убирают парковочные места, обязательно смотрят, где в районе этой улицы можно создать дополнительные места.

Ликсутов добавил, что есть разные способы создания парковочных мест. Например, это перевод двустороннего движения в одностороннее, передает Агентство "Москва".

Напомним, 10 октября будет реализован первый этап точечного ввода платной парковки. Она появится на отдельных участках на 95 улицах вблизи мест наибольшего притяжения автомобилей. Стоимость парковки составит 40 рублей в час.

На 95 московских улицах появятся точечные платные парковки

Второй этап точечного расширения платной парковки в Москве намечено на декабрь текущего года.

Это позволит улучшить дорожную ситуацию в районах: увеличится скорость движения, снизится количество ДТП и нарушений правил стоянки на 25 процентов, а резиденты смогут быстрее найти свободное место у дома.

Впервые платная парковка вводится не на улицах целиком, а лишь точечно в проблемных местах. Расширение затронет всего 2,95 процента территории парковочного пространства Москвы.

Жители улиц, где будет организована платная парковка, смогут получить резидентные разрешения, которые позволят бесплатно парковаться с 20.00 до 08.00 на территории всего района проживания. Круглосуточная парковка обойдется жителям в 3 тысячи рублей в год.