Около 100 тысяч антипарковочных столбиков установят в центре Москвы

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На центральных улицах столицы до конца 2013 года будет установлено почти 99 тысяч столбиков тротуарного ограждения. Они появятся на 230 объектах, среди которых улицы, переулки, площади, набережные, бульвары и другие.

На эти цели планируется потратить более 300 тысяч рублей. В настоящее время префектура ЦАО проводит дополнительную сверку объемов работ, в первую очередь антипарковочные столбики установят в пределах Садового и Бульварного колец.

В прошлом году для безопасности пешеходов и упорядочивания парковки на тротуарах было установлено около 30 тысяч столбиков. По словам префекта Центрального округа Виктора Фуера, москвичи положительно воспринимают установку столбиков и глухих ограждений, препятствующих парковке на тротуарах.

Как сообщает пресс-служба префектуры, в списке объектов, где в этом году появятся столбики: Яузский, Чистопрудный, Тверской, Сретенский и Покровский бульвары, Якиманская и Котельническая набережные, Пятницкая, Татарская, Поварская улицы, Покровка, Остоженка, Большая Молчановка и Малая Ордынка.