Средняя скорость в центре города выросла на 12 процентов

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Скорость движения в центре Москвы прошедшей осенью увеличилась в среднем на 12 процентов по сравнению с осенью 2013 года. Об этом журналистам сообщил замруководителя "Центра организации дорожного движения" Александр Поляков, передает Агентство "Москва".

Поляков отметил, что в утренний час пик скорость увеличилась на 4 процента. По его словам, это связано с организацией платной парковки и с оптимизацией парковочного пространства. Замглавы "Центра организации дорожного движения" также добавил, что среднесуточная скорость на крупных магистралях выросла на 5 процентов.

Список самых загруженных магистралей за три осенних месяца возглавили шоссе Энтузиастов, Волгоградский и Рязанский проспекты.

Ранее сообщалось, что в 2014 году также на 4 процента по сравнению с прошлым годом увеличилась скорость движения на МКАД. Это связано с ограничениями движения грузовиков.

Напомним, что каждую пятницу на сайте "Центра организации дорожного движения" публикуется еженедельный отчет о дорожной ситуации в Москве, из которого можно узнать о скорости на магистралях и самых аварийных участках.

Ожидается, что в предновогодние дни загруженность дорог в Москве возрастет в среднем на треть. Это связано с возможными снегопадами, ростом количества уборочной техники и поездками за праздничными покупками.

Во время праздников столичные магистрали, напротив, разгрузятся примерно на 20 процентов.