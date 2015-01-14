Более 15 тысяч резидентных разрешений выдали в новой зоне платной парковки

Фото: ТАСС

Более 15 тысяч резидентных разрешений выдано в новой зоне платной парковки, сообщил корреспонденту M24.ru глава ГКУ "АМПП" Александр Гривняк. Она начала функционировать 25 декабря прошлого года.

"К нам поступило около 9,2 тысячи обращений в праздники. В основном люди хотели узнать, как можно оформить резидентное разрешение на парковку. На встречах с горожанам в префектуре были жалобы, будем их анализировать и пытаться решить вопросы", - рассказал Гривняк.

Напомним, 25 декабря в Москве ввели новую зону платной парковки. Она охватывает улицы между Садовым и Третьим транспортным кольцами, а также некоторые дороги за пределами ТТК. Всего в список вошли 479 улиц. Стоит парковка 40 рублей в час.

Приложение для жалоб на неправильную парковку

Жителям новой зоны платной парковки нужно получать резидентные разрешения. Оформить их можно в любом МФЦ города, однако для удобства горожан был составлен список многофункциональных центров госуслуг, которые находятся в новой зоне платной парковки.

Для получения разрешения необходимо иметь прописку в доме, расположенном в зоне платной парковки, или снимать там жилье по договору социального или служебного найма. Кроме того, владелец машины не должен иметь непогашенных штрафов за нарушение ПДД.

Резидентное парковочное разрешение действует в течение года с момента выдачи. Его владельцы могут бесплатно оставлять машину в зоне платной парковки ночью, с 20.00 до 8.00. Для круглосуточной льготной парковки водители должны вносить годовую резидентную плату в размере 3000 рублей. Резидентное разрешение можно использовать в пределах того района Москвы, где живет его владелец.